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20:07, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили об усиливающейся изоляции Украины

Rebelión: к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина вынуждена осознавать свою усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта. Об этом заявил обозреватель Фабрицио Казари в колонке для испанского издания Rebelión.

Автор колонки обратил внимание, что в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20) нет упоминания России «в качестве страны-агрессора в отношении Украины», а также в целом поддержки Киева. Вместо этого, как уточнил Казари, в тексте содержится «общий призыв к уважению национального суверенитета и территориальной целостности всех стран». По его мнению, это свидетельствует о расколе внутри G20 из-за ситуации на Украине.

«Усиливающееся давление на Украину с целью начать переговоры и положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию. Отсюда и истерика [президента Украины Владимира] Зеленского, который определил (...) все страны G20 в лагерь своих врагов», — написал обозреватель западного издания и добавил, что в этой ситуации США являются единственным союзником Украины.

Саммит G20 состоялся 9-10 сентября в индийском Нью-Дели. Странам «Большой двадцатки» потребовалось более 150 часов переговоров, чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации саммита. Документ был позднее раскритикован МИД Украины: в ведомстве заявили, что декларация не содержит угодных Киеву антироссийских формулировок.

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    Олег Давыдов
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