Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 17 сентября 2023Мир

Врезавшийся в дом бронетранспортер НАТО попал на видео

Бронетранспортер НАТО потерял управление и врезался в жилой дом в Румынии

В Румынии бронетраспортер НАТО врезался в жилой дом и попал на видео. Ролик в воскресенье, 17 сентября, публикует румынский канал digi24.

На кадрах виден повисший на малоэтажном жилом доме броневик и снесенный им забор. Военные возвращались с учений, по пути водитель не справился с управлением, из-за чего техника потеряла контроль, вылетела с дороги, снесла забор и попала во двор жилого дома. Теперь военные следователи Румынии выясняют причины и обстоятельства ДТП. Инцидент привел к временному перекрытию движения в районе ЧП.

Группировка войск в Румынии, которой принадлежал боевой транспортер, располагается в Чинку, она включает в селя военных из различных стран Европы, в том числе Франции, Бельгии и Нидерландов.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор покончил с собой

    Захарян шуткой оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу»

    Историк напомнил о связи московских швейцаров с криминалом и кино

    Украинские бойцы пожаловались на российские мины

    Экоактивисты измазали краской одну из главных достопримечательностей Европы

    Президент Финляндии призвал поддерживать отношения с Россией

    Россия пообещала развивать взаимодействие с КНДР несмотря на санкции

    Врезавшийся в дом бронетранспортер НАТО попал на видео

    Стало известно о взрыве в украинском Очакове

    В столице едва не погибла участница Московского марафона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости