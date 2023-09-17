Врезавшийся в дом бронетранспортер НАТО попал на видео

Бронетранспортер НАТО потерял управление и врезался в жилой дом в Румынии

В Румынии бронетраспортер НАТО врезался в жилой дом и попал на видео. Ролик в воскресенье, 17 сентября, публикует румынский канал digi24.

На кадрах виден повисший на малоэтажном жилом доме броневик и снесенный им забор. Военные возвращались с учений, по пути водитель не справился с управлением, из-за чего техника потеряла контроль, вылетела с дороги, снесла забор и попала во двор жилого дома. Теперь военные следователи Румынии выясняют причины и обстоятельства ДТП. Инцидент привел к временному перекрытию движения в районе ЧП.

Группировка войск в Румынии, которой принадлежал боевой транспортер, располагается в Чинку, она включает в селя военных из различных стран Европы, в том числе Франции, Бельгии и Нидерландов.

