В Подмосковье задержали вооруженного украинца с формой латышского легиона СС

В Королеве задержали украинца с формой СС и снайперской винтовкой

В Подмосковье ФСБ задержала вооруженного украинца. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Наводку на подозрительного мужчину силовики получили от анонимного гражданина, которому украинец показался подозрительным. Проживавший в Королеве мужчина регулярно выкладывал фотографии в форме нацистских подразделений, в частности в форме латышского легиона СС. Во время обыска в его квартире обнаружили переделанный из травматического боевой пистолет и снайперскую винтовку, также у задержанного нашли боеприпасы.

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.