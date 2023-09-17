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18:21, 17 сентября 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали вооруженного украинца с формой латышского легиона СС

В Королеве задержали украинца с формой СС и снайперской винтовкой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье ФСБ задержала вооруженного украинца. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Наводку на подозрительного мужчину силовики получили от анонимного гражданина, которому украинец показался подозрительным. Проживавший в Королеве мужчина регулярно выкладывал фотографии в форме нацистских подразделений, в частности в форме латышского легиона СС. Во время обыска в его квартире обнаружили переделанный из травматического боевой пистолет и снайперскую винтовку, также у задержанного нашли боеприпасы.

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

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    Владимир Седов
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