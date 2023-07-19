Российский суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам лишения свободы

Военный суд в Москве приговорил украинского разведчика Цилыка к 12 годам лишения свободы

В Москве 2-ой Западный окружной военный суд приговорил агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, Цыплик собирался заниматься оборудованием схронов и переправкой в Россию самодельных взрывных устройств. Украинец признал вину частично и активно сотрудничал со следствием. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Цилык действовал по указанию оперуполномоченного спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца. Вместе с ним и еще двумя офицерами мужчина нелегально пересек границу России и оборудовал схроны. Цилыка задержали с поличным, когда он приехал в страну с этим же заданием во второй раз. Для перехода через границу украинец использовал фальшивые документы, согласно которым направлялся в Россию на лечение.

Цилыка задержали 2 декабря 2021 года. По плану молодой человек должен был подорвать два самодельных взрывных устройства массой 1,5 килограмма тротила. Он рассказал, что был завербован в мае 2021 года, обучился работе с тайниками и спецсвязью.

При этом Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком сообщения о задержании украинского агента.