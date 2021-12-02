СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о задержании украинских агентов

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком сообщения о том, что ФСБ задержала в России трех украинских агентов. Об этом пишет УНИАН.

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, одна из главных задач СБУ — противодействие разведывательно-подрывной деятельности именно на территории Украины. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — заключил спикер СБУ.

2 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали Зиновия Коваля и его сына Игоря Коваля. По данным спецслужбы, задержанные работали на СБУ и собирали информацию о стратегически важных российских предприятиях. Кроме того, задержан 23-летний Александр Цилык, который, по версии силовиков, готовил теракт в России по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

