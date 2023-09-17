В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

На Украине осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в столице своего противника. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов изданию Economist.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — сказал разведчик. Он добавил, что история России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине. Он также рассказал об активной обороне российских войск в зоне спецоперации.