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14:22, 17 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета

Ким Чен Ын посетил кампус ДВФУ, где встретился со студентами из КНДР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Россию посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где встретился со студентами из КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«Ким Чен Ын встретился со студентами из КНДР. Они поприветствовали северокорейского лидера, пообщались с ним, а после прошло фотографирование», — заявили в пресс-службе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный и провел с ним переговоры. Встреча продолжалась в разных форматах более пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

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    Семен Александров
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