США пообещали сделать все возможное во избежание войны с Китаем

Генерал Милли: США должны сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты должны сделать все возможное во избежание войны с Китаем. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что страна уже принимала участие в двух «войнах великих держав». Он уточнил, что речь идет о Первой и Второй мировых войнах. По его словам, подобного конфликта с Китаем случиться не должно.

Милли добавил, что в случае «китайского вторжения на Тайвань» Соединенные Штаты будут в состоянии его отразить. Он подчеркнул, что Вашингтон желает «мирного разрешения» ситуации между КНР и Тайванем.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Китай является главной угрозой для Вашингтона. Политик подчеркнул, что американским властям не следует обращать свое внимание на «больше не существующий СССР». «Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай», — заявил политик.