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22:16, 17 сентября 2023Мир

Китай назвали угрозой номер один для США

Кандидат в президенты США Рамасвами: КНР является главной угрозой для Вашингтона
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Китай является главной угрозой для Соединенных Штатов.

Политик отметил, что Вашингтону не следует обращать свое внимание на «больше не существующий СССР». «Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда», — сказал он.

Рамасвами подчеркнул, что по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Пекин остается главным приоритетом для обороны Соединенных Штатов. Он призвал Вашингтон сохранять партнерство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.

Ранее Рамасвами пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны в случае победы на выборах. Он отметил, что это является одним из трех пунктов его программы внешней политики. Помимо этого, Рамасвами намерен добиться экономической независимости от Китая и Тайваня. Третьим пунктом, по его словам, является продвижение интересов США вместе с союзниками, «разделяющими их видение будущего».

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    Марина Совина
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