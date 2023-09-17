В США заявили о невозможности быстрого успеха украинского контрнаступления

Генерал США Милли заявил о невозможности быстрого успеха ВСУ в контрнаступлении

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал армии Марк Милли заявил, что Украина не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает ТАСС.

Военный отказался делать прогнозы относительно сроков, необходимых украинским властям для успеха своих операций. Он лишь отметил, что это займет значительное количество времени. Милли подчеркнул, что в короткий срок успеха от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждать не стоит.

Ранее 17 сентября экс-агент ЦРУ Джонсон назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ.