Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 17 сентября 2023Мир

В США заявили о невозможности быстрого успеха украинского контрнаступления

Генерал США Милли заявил о невозможности быстрого успеха ВСУ в контрнаступлении

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал армии Марк Милли заявил, что Украина не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает ТАСС.

Военный отказался делать прогнозы относительно сроков, необходимых украинским властям для успеха своих операций. Он лишь отметил, что это займет значительное количество времени. Милли подчеркнул, что в короткий срок успеха от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждать не стоит.

Ранее 17 сентября экс-агент ЦРУ Джонсон назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    В Москве задержали издевавшегося над котенком живодера

    В США заявили о невозможности быстрого успеха украинского контрнаступления

    В США рассказали о ставшем «альфой и омегой» украинского наступления сражение

    Лукашенко заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны Белоруссии

    «Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

    Врач назвала опасные симптомы болезни почек

    В Подмосковье задержали вооруженного украинца с формой латышского легиона СС

    Россиянин побывал в Лаосе и описал местную кухню фразой «я пережил настоящий ад»

    В США назвали основную причину провала контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости