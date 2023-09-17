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18:08, 17 сентября 2023Мир

В США назвали основную причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия уничтожила лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Российские войска уничтожили лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленные НАТО. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

«Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, опытные солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму», — заявил Джонсон.

По мнению эксперта, в начале конфликта на Украине западные страны были уверены в идеальной подготовке ВСУ, но военная мощь России привела к уничтожению украинских военнослужащих. Бойцы, пришедшие им на замену, были подготовлены гораздо хуже, что привело к провалу контрнаступления.

Ранее Джонсон предрек завершение контрнаступления Украины в октябре из-за сложностей в поддержании боеспособности армии. По его мнению, изменение погоды приведет к сокращению мобильности войск.

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    Варвара Родикова
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