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07:02, 14 сентября 2023Мир

В США предрекли завершение контрнаступления ВСУ в октябре

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ придется завершить контрнаступление в октябре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское контрнаступление закончится в октябре, поскольку поддерживать боеспособность войск становится все труднее. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться лишь три-четыре недели. После этого, по словам Джонсона, изменятся погодные условия, что приведет к сокращению мобильности войск. «Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — считает он.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что с первого июня украинская сторона потеряла 77 тысяч солдат. Кроме того, указал он, даже глава Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления.

Ранее украинский президент призвал не ждать счастливого конца контрнаступления ВСУ из-за больших потерь. «У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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