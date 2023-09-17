В НАТО пожаловались на низкие производственные мощности

Глава комитета НАТО Бауэр заявил о низких производственных мощностях в обороне

Начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность, что производственные мощности блока в оборонном секторе отстают. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

Он также пожаловался на растущие цены. При этом Бауэр отметил, что увеличение расходов на оборону не означает реального усиления безопасности. По его мнению, подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности необходимо кардинально изменить.

Ранее Роб Бауэр сообщил, что НАТО зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. «Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.

