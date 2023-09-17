Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 17 сентября 2023Мир

В НАТО пожаловались на низкие производственные мощности

Глава комитета НАТО Бауэр заявил о низких производственных мощностях в обороне

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность, что производственные мощности блока в оборонном секторе отстают. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

Он также пожаловался на растущие цены. При этом Бауэр отметил, что увеличение расходов на оборону не означает реального усиления безопасности. По его мнению, подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности необходимо кардинально изменить.

Ранее Роб Бауэр сообщил, что НАТО зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. «Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной замене Зеленского на заседании СБ ООН

    Названы самые индийские места Москвы

    В НАТО пожаловались на низкие производственные мощности

    Мали, Буркина-Фасо и Нигер договорились о коллективной обороне

    В США рассказали о возможностях самого вооруженного истребителя

    В СНБО Украины предъявили новые требования Западу

    Пропавшие бриллианты, триллион рублей и пирамида МММ: самые громкие аферы в истории СССР и России

    На посетительницу московского салона красоты рухнуло зеркало

    В НАТО назвали численность резерва для атаки

    В НАТО заверили в отсутствии угрозы для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости