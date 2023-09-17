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18:27, 17 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия не угрожает ядерным оружием соседям

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Kremlin / Reuters

Белоруссия не угрожает соседним странам ядерным оружием. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на торжественном мероприятии, посвященному Дню народного единства, передает ТАСС.

По его словам, «мы не размахиваем и никому не угрожаем ни оружием, ни ЧВК "Вагнер"».

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.

«Поводом, по которому мы сегодня встретились в Варшаве, является ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией. Происходит эскалация ситуации. Несколько недель там присутствует группа "Вагнер" — очень опасная группа», — заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьски 28 августа.

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    Любовь Ширижик
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