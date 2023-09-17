Лукашенко заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия не угрожает ядерным оружием соседям

Белоруссия не угрожает соседним странам ядерным оружием. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на торжественном мероприятии, посвященному Дню народного единства, передает ТАСС.

По его словам, «мы не размахиваем и никому не угрожаем ни оружием, ни ЧВК "Вагнер"».

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.

«Поводом, по которому мы сегодня встретились в Варшаве, является ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией. Происходит эскалация ситуации. Несколько недель там присутствует группа "Вагнер" — очень опасная группа», — заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьски 28 августа.