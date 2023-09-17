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19:04, 17 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал единственную красную линию для Белоруссии

Лукашенко назвал госграницу единственной красной линией для Минска

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе патриотического форума «Мы — беларусы!» назвал единственной красной линией для Минска государственную границу. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, Минск не рисует планы вмешательства в чужую жизнь и желает всем добра, счастья и мира. Он отметил, что мир стал хрупким, и любое неосторожное действие может привести к непоправимым последствиям. Обращаясь к соседним государствам, Лукашенко напомнил про то, что у его страны нет желтых, черных или голубых линий. Есть одна красная и это — госграница.

«Поэтому давайте жить дружно, по-соседски», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее 17 сентября Лукашенко заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны Белоруссии.

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    Владимир Седов
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