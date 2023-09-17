Стало известно о пострадавших при обстреле деревни в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о трех пострадавших при обстреле Успеновки

В результате обстрела деревни Успеновка в Курской области пострадали три человека. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор заявил, что два местных жителя получили легкие ранения, сейчас им оказывают помощь врачи, работающие на месте. Однако у одного жителя все же диагностировали тяжелые ранения, его перевезут в областную больницу бригадой санавиации.

16 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил Старовойт. По его словам, жители насчитали 17 прилетов. Пострадавших нет.

Среди прочего, попадания пришлись на пристройку жилого дома и на территорию детской площадки. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении пострадавшего имущества.