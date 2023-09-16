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21:16, 16 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли детскую площадку в приграничной деревне

ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: телеграм-канал губернатора Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, жители насчитали 17 прилетов. Пострадавших нет.

Среди прочего, попадания пришлись на пристройку жилого дома и на территорию детской площадки. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении пострадавшего имущества.

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    Марина Совина
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