ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, жители насчитали 17 прилетов. Пострадавших нет.

Среди прочего, попадания пришлись на пристройку жилого дома и на территорию детской площадки. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении пострадавшего имущества.

