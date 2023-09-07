В Курской области насчитали 12 прилетов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о 12 прилетах со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано десять прилетов, и село Гордеевка, где насчитали два прилета», — сказал глава области.

По его словам, пострадавших нет. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановлению тогда, когда появится возможность, добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что два дрона ВСУ обезвредили в селах Курской области. Один БПЛА был обезврежен в районе села Козино Рыльского района, а другой — недалеко от села Горналь Суджанского. Оба беспилотника обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили антидроновыми ружьями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.