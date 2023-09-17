Стало известно о взрыве в украинском Очакове

«Страна.ua»: в Очакове Николаевской области Украины произошел взрыв

В воскресенье, 17 сентября, в городе Очакове Николаевской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

По информации издания, в Николаевской, Одесской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в указанных регионах прозвучала примерно в 14:41 (совпадает с московским).

Утром 17 сентября режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины.