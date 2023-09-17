По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сигналы звучали в Киеве и еще 13 регионах. Кроме того, тревога раздается в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Накануне, 16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.