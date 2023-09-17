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10:44, 17 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе утром 17 сентября прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leo Correa / AP

В Одессе утром 17 сентября прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал «Зеркало недели».

Согласно более поздним данным канала, над Одесской областью было сбито пять крылатых ракет.

Как уточняет ТАСС, министерство цифровой трансформации Украины на своей онлайн-карте отметило оповещение о воздушной тревоге, действовавшее с 04:56 (совпадает с мск) не только на территории Одесской области, но и по всей стране.

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