Стало известно о взрывах в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе утром 17 сентября прогремели взрывы

В Одессе утром 17 сентября прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал «Зеркало недели».

Согласно более поздним данным канала, над Одесской областью было сбито пять крылатых ракет.

Как уточняет ТАСС, министерство цифровой трансформации Украины на своей онлайн-карте отметило оповещение о воздушной тревоге, действовавшее с 04:56 (совпадает с мск) не только на территории Одесской области, но и по всей стране.