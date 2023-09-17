Россию признали одной из трех самых могущественных держав мира

US News & World Report: Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира

Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира 2023 года по результатам опроса 17 тысяч человек. Рейтинг «Лучшие страны» приводит американский ведущий журнал US News & World Report.

Респонденты давали оценку 87 странам исходя из политической, экономической и военной ситуации.

Россия сохранила третье место в рейтинге могущественности, несмотря на конфликт с Украиной, отмечается в исследовании. Ее мощь опрошенные связывают с огромными территориями страны, которые «трудно себе представить».

Россия является самой большой страной в мире по площади суши. Кроме того, у нее развиты крупные отрасли промышленности, добыча нефти и природного газа, сельское хозяйство, рыболовство. Также Россия является крупным экспортером оружия.

Второе место в рейтинге могущества отводится Китаю, лидером же списка признаны США.