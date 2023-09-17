США провели переговоры с Китаем

Reuters: помощник Байдена Салливан провел переговоры с главой МИД КНР Ван И

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главной Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры прошли на Мальте. Агентство уточняет, что переговоры прошли на выходных 16-17 сентября. О теме переговоров ничего не сообщается.

В августе представители США и Китая провели в саудовской Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине. Американскую сторону представлял советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.