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16:51, 17 сентября 2023Мир

США провели переговоры с Китаем

Reuters: помощник Байдена Салливан провел переговоры с главой МИД КНР Ван И

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главной Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры прошли на Мальте. Агентство уточняет, что переговоры прошли на выходных 16-17 сентября. О теме переговоров ничего не сообщается.

В августе представители США и Китая провели в саудовской Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине. Американскую сторону представлял советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

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    Варвара Кошечкина
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