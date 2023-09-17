Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

Посол РФ: Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию получил в подарок картины художника, который в 1950-х годах писал зарисовки из жизни Пхеньяна. Об этом сообщил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в эфире «Соловьев LIVE», пишет РИА Новости.

По его словам, картины были приобретены у владельцев. Также было получено разрешение на то, чтобы их вывезти. Отмечается, что картинах изображены улицы Пхеньяна.

«Например, праздник он [художник] там изобразил. Потом, замечательный портрет солдата Корейской народной армии, очень красивый, мне понравилось», — сказал Мацегора.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и КНДР, как договорились руководители стран Владимир Путин и Ким Чен Ын, будут развивать «взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада».