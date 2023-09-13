В МИД России рассказали об особенностях сотрудничества с КНДР

Лавров: Россия будет развивать с КНДР сотрудничество, не зависящее от Запада

Россия будет развивать с Северной Кореей взаимовыгодное сотрудничество, не зависящее от «незаконного» давления Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Лавров заявил, что Россия и КНДР, как договорились руководители стран президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будут развивать «взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада».

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча в разных форматах длилась около пяти часов.

Северокорейский лидер заверил, что для Пхеньяна главным приоритетом сейчас являются отношения с Москвой. Он надеется на то, что его встреча с Путиным «будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень отношений России и КНДР».