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14:07, 13 сентября 2023Мир

В МИД России рассказали об особенностях сотрудничества с КНДР

Лавров: Россия будет развивать с КНДР сотрудничество, не зависящее от Запада
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Россия будет развивать с Северной Кореей взаимовыгодное сотрудничество, не зависящее от «незаконного» давления Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Лавров заявил, что Россия и КНДР, как договорились руководители стран президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будут развивать «взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада».

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча в разных форматах длилась около пяти часов.

Северокорейский лидер заверил, что для Пхеньяна главным приоритетом сейчас являются отношения с Москвой. Он надеется на то, что его встреча с Путиным «будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень отношений России и КНДР».

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    Александр Слабиев
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