Российский полковник предрек изменение количества поставляемого Украине оружия
Страны НАТО могут сократить поставки оружия Украине по техническим причинам, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Кошкин рассказал, что оборонные предприятия в странах НАТО работают на контрактной основе.
«Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — объяснил он.
Чтобы поставки сошли на нет, должно быть соответствующее политическое решение. А вот начать сокращать поставки страны НАТО могут по техническим причинам
Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность, что производственные мощности блока в оборонном секторе отстают.
По его мнению, подход к сотрудничеству между государствами и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности необходимо кардинально изменить.