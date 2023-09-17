Российский полковник предрек изменение количества поставляемого Украине оружия

Полковник Кошкин предрек сокращение поставок западного оружия Украине

Страны НАТО могут сократить поставки оружия Украине по техническим причинам, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Кошкин рассказал, что оборонные предприятия в странах НАТО работают на контрактной основе.

«Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — объяснил он.

Чтобы поставки сошли на нет, должно быть соответствующее политическое решение. А вот начать сокращать поставки страны НАТО могут по техническим причинам Андрей Кошкин полковник запаса

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность, что производственные мощности блока в оборонном секторе отстают.

По его мнению, подход к сотрудничеству между государствами и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности необходимо кардинально изменить.