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07:09, 17 сентября 2023Мир

В Германии назвали слабостью поведение Шольца по отношению к Лаврову

Focus: отказ Шольца пожимать руку Лаврову на G20 показал его слабость
СюжетСаммит G20
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца пожать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20), прошедшем в Нью-Дели, продемонстрировал его слабость. Такое мнение выразил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Он предположил, что таким образом немецкий политик пытался выставить Россию изолированной. «Во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — отметил журналист. Он также подчеркнул, что подобное поведение неэффективно.

По словам Райтца, такие демонстративные поступки являются «глупой политикой слабаков», которой ничего нельзя добиться. Вместо этого, считает он, немецким властям следовало бы пытаться достичь взаимопонимания с российской стороной.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер избегал взаимодействия с Лавровым в первый день саммита G20. Шольц не захотел пожимать министру руку и обмениваться приветствиями.

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    Марина Совина
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