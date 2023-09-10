Шольц избегал Лаврова на саммите G20

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц избегал главу МИД России Лаврова на саммите G20

В первый день саммита G20 в Индии канцлер Германии Олаф Шольц избегал взаимодействия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как уточнило издание, немецкий политик не стал пожимать Лаврову руку, либо обмениваться приветствиями. Комментируя выступления главы МИД России в первом рабочем заседании саммита, канцлер Германии отметил, что это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез.

Ранее стало известно, что лидеры стран G20 в итоговой декларации выступили против применения ядерного оружия. Конфликт создает угрозу глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также цепочкам поставок, макрофинансовой стабильности и экономическому росту, отметили участники.