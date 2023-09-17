Губернатор сообщил об обстреле приграничного российского региона

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляны со стороны Украины. Всего зафиксировано шесть прилетов», — заявил он.

Старовойт уточнил, что один из снарядов упал в районе подстанции — в результате этого загорелась трава. Из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение.

Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела деревни Успеновка в Курской области пострадали три человека.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.