Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:53, 17 сентября 2023Экономика

Россиянам назвали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

Экономист Коваленко: ставки по потребкредитам в РФ составят минимум 15,5-16 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

После повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента. Такие показатели в интервью «Газете.Ru» назвала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По мнению экономиста, на первый месяц банки могут предлагать кредиты «со скидками», а также оформить кешбэк. «Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15 процентов, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — спрогнозировала эксперт.

Коваленко также высказалась насчет ставки по вкладам. Она предполагает, что ставки будут начинаться от 13 процентов годовых. Однако по депозитам на долгий срок показатели будут чуть меньше — скорее всего, они составят 11-12 процентов.

15 сентября Банк России на очередном заседании в третий раз подряд повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов. На предыдущей внеплановой встрече 15 августа показатель подняли сразу на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов. Это связано с резким ослаблением курса рубля и проинфляционными рисками.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор покончил с собой

    Захарян шуткой оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу»

    Историк напомнил о связи московских швейцаров с криминалом и кино

    Украинские бойцы пожаловались на российские мины

    Экоактивисты измазали краской одну из главных достопримечательностей Европы

    Президент Финляндии призвал поддерживать отношения с Россией

    Россия пообещала развивать взаимодействие с КНДР несмотря на санкции

    Врезавшийся в дом бронетранспортер НАТО попал на видео

    Стало известно о взрыве в украинском Очакове

    В столице едва не погибла участница Московского марафона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости