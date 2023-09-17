Россиянам назвали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

Экономист Коваленко: ставки по потребкредитам в РФ составят минимум 15,5-16 %

После повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента. Такие показатели в интервью «Газете.Ru» назвала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По мнению экономиста, на первый месяц банки могут предлагать кредиты «со скидками», а также оформить кешбэк. «Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15 процентов, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — спрогнозировала эксперт.

Коваленко также высказалась насчет ставки по вкладам. Она предполагает, что ставки будут начинаться от 13 процентов годовых. Однако по депозитам на долгий срок показатели будут чуть меньше — скорее всего, они составят 11-12 процентов.

15 сентября Банк России на очередном заседании в третий раз подряд повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов. На предыдущей внеплановой встрече 15 августа показатель подняли сразу на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов. Это связано с резким ослаблением курса рубля и проинфляционными рисками.