Береговая охрана Турции заявила об аварии сухогруза из России с контейнеровозом

Береговая охрана Турции: сухогруз из России столкнулся c контейнеровозом

Сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. Об аварии заявила береговая охрана Турции, сообщает РИА Новости.

«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — уточнили в береговой охране.

Отмечается, что сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга из России в Малайзию. По результатам проверки, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее буксирное судно Суэцкого канала затонуло в фарватере из-за столкновения с танкером для сжиженного газа, который шел под флагом Гонконга.