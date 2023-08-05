В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

Буксирное судно Суэцкого канала затонуло после столкновения с танкером

Буксирное судно Суэцкого канала затонуло после столкновения с танкером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию канала.

Буксир затонул в фарватере из-за столкновения с танкером для сжиженного газа, который шел под флагом Гонконга. Администрация Суэцкого канала не уточнила наличие каких-либо перебоев в движении по водному пути.

В данный момент ведутся работы по подъему затонувшего судна.

Ранее в Суэцком канале сломался танкер. В главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера Seavigour. Его оборудование сломалось в ходе прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай.