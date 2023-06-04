Нефтяной танкер сломался в Cуэцком канале

У нефтяного танкера сломалось оборудование во время прохода через Суэцкий канал

У нефтяного танкера сломалось оборудование во время прохода через Суэцкий канал, к нему на помощь направили три буксира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации канала Осаму Рабие.

По данным агентства, в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера Seavigour. Его оборудование сломалось в ходе прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай.

«В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке», — сказал Рабие.

Он заверил, что регулярное судоходство по каналу с северного направления возобновят сразу после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала. В то же время навигационное движение с южного направления начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.

Администрация Суэцкого канала имеет необходимый опыт спасательных операций и обладает навигационными средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями, подчеркнул Рабие.

Ранее сообщалось, что грузовое судно Glory, севшее на мель в Суэцком канале, возобновило движение.

