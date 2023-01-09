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12:33, 9 января 2023Мир

Грузовое судно Glory сняли с мели в Суэцком канале

Севшее на мель в Суэцком канале грузовое судно Glory возобновило движение

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Грузовое судно Glory, севшее на мель в Суэцком канале в понедельник, 9 января, возобновило движение. Об этом сообщило на своей странице в Twitter международное морское агентство Leth.

«Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала», — говорится в сообщении агентства. В нем также сказано, что ожидаются лишь «незначительные задержки» в движении судов.

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1 сентября нефтяной танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале.

23 марта 2021 года судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала.

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Глеб Бажуткин
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