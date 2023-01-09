Грузовое судно Glory сняли с мели в Суэцком канале

Севшее на мель в Суэцком канале грузовое судно Glory возобновило движение

Грузовое судно Glory, севшее на мель в Суэцком канале в понедельник, 9 января, возобновило движение. Об этом сообщило на своей странице в Twitter международное морское агентство Leth.

«Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала», — говорится в сообщении агентства. В нем также сказано, что ожидаются лишь «незначительные задержки» в движении судов.

Ранее канальные буксиры предприняли безуспешную попытку снять с мели грузовое судно, перевозившее более 65 тысяч тонн кукурузы с Украины в Китай.

1 сентября нефтяной танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале.

23 марта 2021 года судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала.