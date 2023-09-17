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01:13, 17 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по танкоремонтному заводу ВСУ в Харькове

РИА: ремонтная зона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар

По ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове нанесены ракетные удары. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, после взрывов очевидцы слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Помимо завода, также фиксировались прилеты по сортировочному железнодорожному узлу, добавил он.

В июле сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожена площадка по ремонту бронетехники ВСУ. Тогда ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали базу по починке техники.

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    Марина Совина
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