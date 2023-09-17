Российские школьники разбили бутылкой голову сверстнику

На Урале двое мальчиков разбили голову сверстнику бутылкой, идет проверка СК

В городе Каменске-Уральском Свердловской области следователи проводят проверку в связи с нападением группы школьников на сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе дома на улице Парковой, когда двое 10-летних мальчиков причинили телесные повреждения сверстнику.

Следователи принимают меры к установлению очевидцев происшествия для их опроса, а также выясняют причины и обстоятельства конфликта. По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка случившемуся.

Группа подростков подкараулила мальчика, когда он выходил из двора. Один из них напал на него со спины и стал валить на землю, а второй ударил бутылкой по голове, передает URA.RU слова очевидца происшествия. Напавшие двое 10-летних мальчика убежали, пострадавшего госпитализировали. У него сильные головные боли и сотрясение мозга.