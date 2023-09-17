Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 17 сентября 2023Силовые структуры

Российские школьники разбили бутылкой голову сверстнику

На Урале двое мальчиков разбили голову сверстнику бутылкой, идет проверка СК

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В городе Каменске-Уральском Свердловской области следователи проводят проверку в связи с нападением группы школьников на сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе дома на улице Парковой, когда двое 10-летних мальчиков причинили телесные повреждения сверстнику.

Следователи принимают меры к установлению очевидцев происшествия для их опроса, а также выясняют причины и обстоятельства конфликта. По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка случившемуся.

Группа подростков подкараулила мальчика, когда он выходил из двора. Один из них напал на него со спины и стал валить на землю, а второй ударил бутылкой по голове, передает URA.RU слова очевидца происшествия. Напавшие двое 10-летних мальчика убежали, пострадавшего госпитализировали. У него сильные головные боли и сотрясение мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России

    Тревел-блогерша перечислила пять полезных для здоровья привычек азиатов

    В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

    Стало известно о пострадавших при обстреле деревни в Курской области

    Кадыров развеял слухи о своей болезни

    В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

    Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

    Под Одессой пойманных уклонистов заставили слушать проповедь и гимн Украины

    В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

    Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости