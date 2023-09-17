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17:54, 17 сентября 2023Мир

В США назвали катастрофой для Вашингтона победу России в украинском конфликте

Los Angeles Times: победа РФ в украинском конфликте станет катастрофой для США

Фото: РИА Новости

Для США возможная победа России в украинском конфликте станет катастрофой, которая будет хуже, чем вывод войск из Афганистана. Об этом в воскресенье, 17 сентября, пишет Los Angeles Times.

Вашингтон опасается, что в случае успеха Москвы в специальной военной операции (СВО) последует усиление влияния союза России, КНДР и Китая. Издание отмечает, что после трех месяцев изнурительных боев украинская армия достигла совсем не тех результатов, на которые рассчитывали страны Запада.

17 сентября сообщалось, что Канада намерена выделить Украине 33 миллиона канадских долларов (около 24,3 миллиона американских долларов) на приобретение средств противовоздушной обороны (ПВО).

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    Владимир Седов
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