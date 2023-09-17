Канада выделит Украине более 24 миллионов долларов на средства ПВО

Канада решила выделить Украине более 24 миллионов долларов на средства ПВО

Канада намерена выделить Украине 33 миллиона канадских долларов (около 24,3 миллиона американских долларов) на приобретение средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой канадское министерство обороны.

«Канада выделит 33 миллиона канадских долларов на возглавляемое Великобританией партнерство, которое закупит оборудование ПВО для Украины», — процитировало агентство заявление оборонного ведомства.

Уточняется, что инициатива Великобритании, США, Дании и Нидерландов, к которой присоединяется Канада, направлена на закупку сотен ракет ПВО малой и средней дальности, а также связанных с ними систем.

Ранее 10 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили переданные Канадой бронемашины Senator. В июле Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявлял, что Оттава обучила почти 40 тысяч украинских военных.