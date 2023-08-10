Канада передала Украине бронемашины Senator

Министр обороны Украины Резников заявил о получении канадских бронемашин Senator

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили переданные Канадой бронемашины Senator. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Алексей Резников, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Эти бронемашины помогают прикрывать наши войска при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших солдат», — сказал он, отметив, что именно люди побеждают в вооруженных конфликтах.

Канада объявила о передаче бронемашин Senator в январе 2023 года. В мае появились кадры разрушенной военной техники, поставленной ВСУ из разных стран НАТО. На видео тогда попали и канадские броневики.