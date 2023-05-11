Разрушенная техника НАТО в Артемовске попала на видео

RusVesna показала кадры разрушенной техники из разных стран НАТО в Артемовске

В сети появилось кадры разрушенной военной техники, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) из разных стран НАТО. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На видео попали: бронеавтомобиль Senator из Канады, бронемашина BMC Kirpi из Турции, грузовой фургон HMMWV (Humvee) из США и подбитая БМП-2. Сообщается, что часть техники не опознана.

8 апреля военкоры показали участок дороги на выезде из Артемовска, на котором стоит искореженная еще дымящаяся техника ВСУ. Среди нее можно заметить танк, бронеавтомобили и фургоны.

Ранее появились кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Avenger в зоне специальной военной операции. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил его в районе села Водяное в подконтрольной Киеву части Запорожской области.