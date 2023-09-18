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19:17, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский YouTube-блогер раскрыл размер первого заработка

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Ведущий YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов, более известный в сети как Макс +100500, рассказал о первом заработке с платформы. По словам популярного блогера, его размер составил 70 тысяч рублей. Подробности он раскрыл в подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube.

Голополосов отметил, что свои первые деньги благодаря блогерству он заработал в то время, когда в России еще не было монетизации за видео на YouTube. «Еще даже партнерских сетей не было, куда можно было вступить, чтобы начать эти деньги получать, рекламы, соответственно, тоже не было», — объяснил он.

Макс +100500 рассказал, что первыми YouTube-блогерами, которые начали зарабатывать благодаря популярности на платформе, были Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) и Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов; признан в России иноагентом).

«Они монетизировались как: делали веб-сайт в формате блога. Ты там постишь видосы, что-нибудь иногда пишешь, и там контекстная реклама, баннеры продаются», — вспомнил Голополосов. Блогер добавил, что аналогичным способом он заработал первые 70 тысяч рублей.

В марте 2022 года YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ стали недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

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    Олег Давыдов
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