Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

Психотерапевт Перри: жизнь не гонка, чтобы жалеть об упущенных шансах в 29 лет

Не стоит жалеть об упущенных шансах в жизни ни в 29 лет, ни в более позднем возрасте, уверена психотерапевт Филиппа Перри. Такую рекомендацию она дала читательнице издания The Guardian.

За советом к Перри обратилась 29-летняя женщина, считающая себя не преуспевшей в любви и карьере. Она пожаловалась, что все ее сверстники уже купили дома, завели семьи и много путешествовали, а она до сих пор живет в родительском доме и избегает романтических отношений. В юности женщина страдала от депрессии, но работа с психотерапевтом ей помогла. Однако теперь она переживает, что зря потратила молодые годы. «Я не живу. Я безработная, живу с отцом, а раньше круглые сутки заботилась о матери в деменции. Теперь она в доме престарелых», — призналась девушка и спросила, как ей завести в этом возрасте первый роман и найти первую работу.

В ответ Перри отметила, что поддержка отца и уход за матерью — это ценный, важный, но и травмирующий опыт, который нельзя обесценивать. «Будьте к себе снисходительны. У вас не было ни времени, ни пространства, чтобы сконцентрироваться на себе, до этого момента», — написала терапевт. «Жизнь не гонка. Кто-то покупает дома, теряет их, женится и разводится к 30-ти; кто-то не находит достойной работы до пенсии», — отметила она.

Перри порекомендовала женщине вновь начать посещать психотерапевта, чтобы избавиться от привычки пессимистично смотреть на себя и решиться на первые романтические отношения. «Мы развиваем механизмы защиты, отвечающие за нашу безопасность в период нужды. Но проблема в том, что, когда они больше не нужны, их нужно выключать специально, иначе они становятся самосаботажем», — объяснила специалистка.

Перри также посоветовала женщине выделить время, чтобы подумать о том, какая работа ей бы подошла. «Время сесть за руль своей жизни, признать, что вы уже сделали это, и двигаться дальше», — заключила она.

Ранее психотерапевт Филиппа Перри дала совет мужчине, который влюбился в лучшую подругу. По ее словам, он должен ей в этом честно признаться.