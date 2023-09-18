В Запорожье заявили об уничтожении двух украинских ДРГ

Рогов: российские военные уничтожили две украинские ДРГ у Старомайорского в ДНР

Российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) у Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ДРГ концентрировались в зоне соприкосновения. Также была уничтожена группа хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков, которые пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.

«Такой тройной успех на достаточно небольшом участке фронта. Потери противника исчисляются десятками боевиков, уничтожено не менее трех боевых бронированных машин», — рассказал Рогов.

Ранее разведгруппа «Ночные охотники» вычислила и обратила в бегство ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Они сделали это при помощи дрона со взрывчаткой.

Разведгруппа начала использовать для сбросов с беспилотников самодельные взрывные устройства. В этот раз стратегию опробовали на диверсантах противника — группе до десяти человек.