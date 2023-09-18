Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об уничтожении двух украинских ДРГ

Рогов: российские военные уничтожили две украинские ДРГ у Старомайорского в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) у Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ДРГ концентрировались в зоне соприкосновения. Также была уничтожена группа хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков, которые пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.

«Такой тройной успех на достаточно небольшом участке фронта. Потери противника исчисляются десятками боевиков, уничтожено не менее трех боевых бронированных машин», — рассказал Рогов.

Ранее разведгруппа «Ночные охотники» вычислила и обратила в бегство ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Они сделали это при помощи дрона со взрывчаткой.

Разведгруппа начала использовать для сбросов с беспилотников самодельные взрывные устройства. В этот раз стратегию опробовали на диверсантах противника — группе до десяти человек.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

    Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

    Для россиян запустили уникальный проект с полезными советами

    В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

    Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

    МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

    Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

    Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о жизни в Москве

    В Кремле оценили идею расширения Совбеза ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости