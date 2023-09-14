Российский дрон со взрывчаткой обратил в бегство разведчиков ВСУ

«Ночные охотники» вычислили и обратили в бегство ДРГ ВСУ в Харьковской области

Разведгруппа «Ночные охотники» вычислила и обратила в бегство ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Они сделали это при помощи дрона со взрывчаткой, рассказал один из российских бойцов, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, разведгруппа начала использовать для сбросов с беспилотников самодельные взрывные устройства. В этот раз стратегию опробовали на диверсантах противника — группе до десяти человек.

«Когда они побежали, ударили еще артиллерией. В итоге, бросив раненых, (солдаты ВСУ — прим. «Ленты.ру») убежали», — добавил боец «Ночных охотников».

Ранее российский рядовой обратил в бегство отряд диверсантов ВСУ. В результате трое украинских военнослужащих были ликвидированы, остатки ДРГ бежали.