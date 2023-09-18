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20:25, 18 сентября 2023Мир

Заместитель генсека ООН променяла велосипед на машину и попала в аварию

Замгенсека ООН Флеминг попала в аварию перед неделей заседаний Генассамблеи

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг променяла велосипед на машину и попала в аварию перед неделей заседаний Генассамблеи (ГА) всемирной организации. Об этом она сообщила в посте на своей странице в X (бывший Twitter).

«Неделя заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке всегда означает хаос на дорогах и раздраженных водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня я попала в аварию с автомобилем, водитель которой разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!» — написала она.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН пройдет с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в оамках ГА ООН.

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    Семен Александров
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