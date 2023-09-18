Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 18 сентября 2023Мир

США выразили готовность делать шаги для обмена заключенными с другими странами

Блинкен: президент США Байден готов делать шаги для обмена заключенными

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден выразил готовность делать шаги для обмена заключенными с другими странами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя проведение обмена заключенными с Ираном, сообщает ТАСС.

«В ходе всех этих усилий, в ходе работы, направленной на возвращение на родину столь значительного числа американцев, президент Байден демонстрирует готовность принимать трудные и сложные решения», — отметил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни у него, ни у президента США «нет приоритета выше, чем возвращение домой незаконно задержанных где бы то ни было американцев».

Власти США освободили всех пятерых иранских граждан в рамках соглашения об обмене заключенными, двое из них направляются в Тегеран. Иранская сторона, в свою очередь, освободила пятерых граждан США, самолет с которыми уже приземлился в Катаре.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не смягчит санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

    Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

    Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

    Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости