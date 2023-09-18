США выразили готовность делать шаги для обмена заключенными с другими странами

Блинкен: президент США Байден готов делать шаги для обмена заключенными

Президент США Джо Байден выразил готовность делать шаги для обмена заключенными с другими странами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя проведение обмена заключенными с Ираном, сообщает ТАСС.

«В ходе всех этих усилий, в ходе работы, направленной на возвращение на родину столь значительного числа американцев, президент Байден демонстрирует готовность принимать трудные и сложные решения», — отметил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни у него, ни у президента США «нет приоритета выше, чем возвращение домой незаконно задержанных где бы то ни было американцев».

Власти США освободили всех пятерых иранских граждан в рамках соглашения об обмене заключенными, двое из них направляются в Тегеран. Иранская сторона, в свою очередь, освободила пятерых граждан США, самолет с которыми уже приземлился в Катаре.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не смягчит санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными.