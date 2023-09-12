В США оценили возможность смягчения санкций против Ирана

В Госдепартаменте заявили, что США не смягчат санкции против Ирана

США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к шести миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в беседе с РИА Новости.

«Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать нарушению прав человека со стороны властей Ирана, поддержке терроризма, а также дестабилизирующим действиям за границей и поддержке России в украинской конфликте.

Ранее Bloomberg сообщал, что месяцы тайных дипломатических переговоров привели к ослаблению американских санкций в отношении иранской нефти, которые были введены администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. С ноября 2018 года США запретили другим странам импорт иранской нефти, пригрозив вторичными санкциями.