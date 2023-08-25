США уличили в тайном ослаблении нефтяных санкций против Ирана

Bloomberg: США тайно ослабили нефтяные санкции против Ирана ради контроля цен

Месяцы тайных дипломатических переговоров привели к ослаблению американских санкций в отношении иранской нефти, которые были введены администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

С ноября 2018 года США запретили другим странам импорт иранской нефти, пригрозив вторичными санкциями. Однако теперь, как выяснили журналисты, американские власти ослабили давление на Тегеран. Эту информацию подтвердили несколько чиновников из США на условиях анонимности.

Вашингтон по-прежнему не согласен на поставки иранской нефти Южной Корее, Японии и Евросоюзу, но допускает увеличение торговли Тегерана с Пекином. Подобная поблажка во многом связана с желанием Белого дома контролировать мировые цены на нефть — за счет иранского экспорта увеличивается предложение сырья на глобальном рынке, из-за чего его стоимость опускается, указывают аналитики. «Белый дом был бы рад видеть на рынке больше нефти, так как это поможет держать цены под контролем», — заявил директор по геополитическим рискам вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

На фоне тайного ослабления американских санкций Иран нарастил добычу нефти до 3 миллионов баррелей в день, что стало максимальным показателем за последние пять лет, указали в Международном энергетическом агентстве. В связи с этим, по оценкам аналитиков Kpler, объемы экспорта иранской нефти в Китай вырастут в августе до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Согласно сведениям TankerTrackers, этот показатель уже сейчас превышает 2 миллиона баррелей в день. При этом у Ирана еще остаются резервы в размере 80 миллионов, которые хранятся на суше и на борту танкеров.

В то же время представитель Госдепартамента заявил журналистам, что США продолжают обеспечивать строгое соблюдение жестких нефтяных и других санкций против Ирана, и отметил, что уровень экспорта регулярно колеблется в зависимости от цен и других факторов.

Увеличение закупок иранской нефти Китаем объясняется привлекательной ценой сырья. Согласно сведениям трейдеров, в середине августа 2023 года два основных иранских сорта торговались с дисконтом более десяти долларов за баррель по отношению к эталонной североморской марке Brent. Кроме того, цены у Тегерана гораздо ниже, чем у конкурентов из России.