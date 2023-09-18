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19:13, 18 сентября 2023Ценности

Врач раскрыла опасные последствия самостоятельного выдавливания прыщей

Фото: Warut Chinsai / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и дерматолог из Индии Раджа Арора раскрыла опасные последствия самостоятельного выдавливания прыщей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По мнению врача, данная манипуляция не улучшит внешний вид, а вызовет покраснение кожи и отек. Кроме того, специалистка заявила, что выдавливание прыщей провоцирует появление рубцов и гиперпигментацию, которые могут исчезнуть лишь через несколько месяцев. «Это не избавит вас от проблемы, а приведет к проникновению бактерий глубже в кожу», — объяснила Арора.

Для безопасного удаления воспалений медик посоветовала приобрести гели или кремы с перекисью бензоила в составе. Помимо прочего, она рекомендовала обратить внимание на тоники или средства для умывания, которые содержат салициловую кислоту.

Ранее дерматолог-косметолог Дарья Грушко перечислила россиянам способы, которые быстро улучшают качество кожи. Она посоветовала использовать лазерный пилинг, аппаратную методику фотоомоложения и биоревитализацию.

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    Мария Винар
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