Врач перечислила россиянам способы быстро улучшить качество кожи

Дерматолог Дарья Грушко: лазерный пилинг быстро улучшит качество кожи

Дерматолог-косметолог Дарья Грушко перечислила россиянам способы, которые быстро улучшают качество кожи. Соответствующий комментарий публикует издание «Доктор Питер».

Эксперт рассказала, что после летнего сезона и активного солнечного воздействия на коже могут появиться пигментные пятна, высыпания и расширенные поры. Для предотвращения этих косметических дефектов Грушко посоветовала лазерный пилинг.

«Это аппаратная методика, которая помогает ликвидировать неровный цвет и улучшить структуру кожи, сузить поры и сделать лицо сияющим и свежим. После лазерного пилинга нужно воздерживаться от солнца, поэтому шлифовку хорошо делать осенью и зимой», — пояснила врач.

Также в список действенных процедур доктор внесла биоревитализацию. «Осенью кожа особенно страдает от обезвоженности и пересыхания. Инъекции гиалуроновой кислоты помогают восстановить оптимальный уровень влаги, а антиоксиданты усилят собственную защиту в борьбе с фотостарением», — заявила она.

Помимо этого, дерматолог обратила внимание читателей на аппаратную методику фотоомоложения.

Эту процедуру очень любят голливудские звезды, и не зря. Она основана на воздействии импульсного света, что дает возможность ликвидировать огромный спектр проблем: пигментацию, расширенные сосуды, воспаления, расширенные поры, сниженную плотность кожи и даже гравитационный птоз Дарья Грушко косметолог-дерматолог

Кроме того, Грушко также отметила действенность инъекции коллагеностимуляторов, которые обеспечивают лифтинг-эффект и улучшают упругость, плотность и молодость кожи. В заключение специалистка напомнила о важности профессионального домашнего ухода, который помогает избавиться от эстетических дефектов кожи.

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