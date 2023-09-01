Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:45, 1 сентября 2023Ценности

Врач перечислила россиянам способы быстро улучшить качество кожи

Дерматолог Дарья Грушко: лазерный пилинг быстро улучшит качество кожи

Фото: Fleur Kaan / Unsplash

Дерматолог-косметолог Дарья Грушко перечислила россиянам способы, которые быстро улучшают качество кожи. Соответствующий комментарий публикует издание «Доктор Питер».

Эксперт рассказала, что после летнего сезона и активного солнечного воздействия на коже могут появиться пигментные пятна, высыпания и расширенные поры. Для предотвращения этих косметических дефектов Грушко посоветовала лазерный пилинг.

«Это аппаратная методика, которая помогает ликвидировать неровный цвет и улучшить структуру кожи, сузить поры и сделать лицо сияющим и свежим. После лазерного пилинга нужно воздерживаться от солнца, поэтому шлифовку хорошо делать осенью и зимой», — пояснила врач.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Также в список действенных процедур доктор внесла биоревитализацию. «Осенью кожа особенно страдает от обезвоженности и пересыхания. Инъекции гиалуроновой кислоты помогают восстановить оптимальный уровень влаги, а антиоксиданты усилят собственную защиту в борьбе с фотостарением», — заявила она.

Помимо этого, дерматолог обратила внимание читателей на аппаратную методику фотоомоложения.

Эту процедуру очень любят голливудские звезды, и не зря. Она основана на воздействии импульсного света, что дает возможность ликвидировать огромный спектр проблем: пигментацию, расширенные сосуды, воспаления, расширенные поры, сниженную плотность кожи и даже гравитационный птоз

Дарья Грушкокосметолог-дерматолог

Кроме того, Грушко также отметила действенность инъекции коллагеностимуляторов, которые обеспечивают лифтинг-эффект и улучшают упругость, плотность и молодость кожи. В заключение специалистка напомнила о важности профессионального домашнего ухода, который помогает избавиться от эстетических дефектов кожи.

Ранее блогерша Присцилла Тах из США показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице. По словам инфлюэнсерши, улучшить состояние кожи при акне и постакне ей помогла рисовая вода.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

    В Польше стало больше заболевших «болезнью легионеров»

    Назван срок восстановления многоквартирных домов в Мариуполе

    ЕС раскритиковали за беспомощность и недееспособность

    Известный певец рассказал о переезде от родителей в 13 лет

    Стала известна стоимость Lada Granta после подорожания

    Перечислена удешевляющая внешний вид одежда

    Экс-сотрудник МЧС принял ненадлежащие ремонтные работы и получил условный срок

    Россиянин пошел купаться и пропал без вести на популярном курорте Азии

    Центробанк предложил мягко подтолкнуть россиян к долгосрочным сбережениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости